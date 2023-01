مجلس النواب: ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن أبو عجيلة المريمي

ليبيا – أصدر مجلس النواب قراره ذي الرقم 1 لعام 2023 بشأن واقعة قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بتسليم المواطن أبو عجيلة المريمي.

القرار الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، جاء في المادة رقم 1 منه اعتبار اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة وليبيا في الـ14 من أغسطس عام 2008 تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية، فهي تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية.

ووفقًا للمادة رقم 2، تلتزم جميع الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعد تسليم أي مواطن لأي جهة أجنبية كانت إلا عن طريق موافقة النائب العام وفق القوانين والتشريعات النافذة فيما طالبت المادة رقم 3 الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف.

وشددت المادة رقم 4 على ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن أبو عجيلة المريمي وتسليمه لدولة أجنبية خارج سلطة القانون لتختتم المادة رقم 5 القرار بالتزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفا فيها ومطالبة الدول المعنية بالالتزام بما وقعت عليه.

وبينت المادة رقم 5 أن الإخلال بهذه الاتزامات يعد خرقًا للقانون الدولي ما يضطر ليبيا لإعادة النظر في العلاقات مع الدول المخلة بالتزامتها السابقة مع الدولة الليبية.

