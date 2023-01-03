حكومة الدبيبة تعاقب مستشفى المرج

الوطن| رصد

قال مدير الشؤون الطبية بمستشفى المرج، فؤاد عبدالعالي، إن المستشفى يعاني من نقص في الإمكانات والمعدات الطبية والمستلزمات الخاصة بالعمليات والأدوية وأبسط مستلزمات العلاج والتي هي بمثابة احتياج يومي.

وأكد عبدالعالي إن هذه الإمكانات تعتبر مهمة لسير العمل رغم مخاطبة الجهات المسؤولة عديد المرات وفي كل مرة تنهال الوعود دون تقديم شيء ملموس.

وكشف أنه طيلة الفترة الماضية تعمل الكوادر بالمجهودات الخاصة والاتصالات غير الرسمية ببعض الجهات الصحية لتوفير الدعم اللازم.

وأشار عبدالعالي إلى أن المواطن يتحمل تكلفة جلب بعض الأدوية اللازمة للعلاج والتي لا تتوفر في المستشفى والسبب في عدم توفرها هو نقص التمويل والدعم من الجهات الرسمية للمستشفيات العامة.