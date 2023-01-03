محفوظ: هناك أطراف دولية طلبت من المنفي إعلان 11 يناير المقبل موعدًا للانتخابات

قال الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ إن الغرب يتحدث عن خيارات بديلة بعيدًا عن مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، والدولة برئاسة خالد المشري.

محفوظ وخلال مشاركته عبر برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد”، أضاف أن تسريبات تقول إن أطرافًا دولية طلبت من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إعلان 11 يناير المقبل موعدًا للانتخابات.

وأوضح محفوظ أن المجتمع الدولي يريد من المجلس الرئاسي إحراج مجلسي النواب والدولة، ووضع غطاء أقوى لعمل البعثة الأممية إلى ليبيا بقيادة عبد الله باتيلي.