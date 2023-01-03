الصلابي: هدفنا من اجتماع إسطنبول توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية

زعم علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان والمقيم في تركيا، أن الهدف من دعوته لعقد اجتماع تشاوري في مدينة إسطنبول التركية، هو توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، على حد قوله.

وقال الصلابي في تصريحات صحفية له: “لا صحة أن الهدف من الاجتماع تشكيل حكومة جديدة”، وجاء ذلك النفي رغم أن أهداف دعوته التي وجهها لبعض الشخصيات الليبية، تتضمن التشاور تغيير السلطة التنفيذية.

وأضاف “الاجتماع التشاوري امتداد للقاءات سابقة تمت بين أطراف وقوى ليبية متعددة داخل ليبيا وخارجها، وهو جزء من الحوار الدائر بين الليبيين من أجل التمهيد لمؤتمر وطني جامع وكبير في ليبيا، من خلال التواصل مع القوى السياسية والاجتماعية، فهدف الاجتماع إنهاء الخلافات القائمة بين الليبيين، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى ثوابت وطنية، وميثاق يعزز مسار السلام والمصالحة”، بحسب وصفه.

وتابع “هدفنا أيضًا وحدة التراب الليبي، ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ومعالجة التصدع في النسيج الاجتماعي، فاللقاء يمثل ألوان طيف حقيقية لاستماع الليبيين إلى بعضهم البعض، ولا يستثني أحدًا، سواء كان في السلطة أو المعارضة، والأقاويل والأكاذيب والاتهامات التي تقول بأننا نسعى لتعيين حكومة ثالثة أو رابعة أو خامسة، لا أساس لها من الصحة”، وفقا لزعمه.

واستطرد “الشرعية تُستمد من خلال صندوق الاقتراع في الأحوال الطبيعية، أيّ من الشعب الذي يصوت لمن يريد، فليبيا في أشد الحاجة إلى حوار وطني شامل، هدفه توحيد البلاد، والابتعاد عن الاحتراب والاستقطابات والخلافات العقيمة، والبحث عن الآليات والحلول التي تعود بالخير على الشعب والدولة”، على حد ادعائه.