الدبيبة: جهود كلية التشرطة تبشر بمستقبل آمن لليبيين

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن كلية الشرطة وما تبذله من جهود في تخريج دفعات وضخ دماء جديدة يُبشر بمستقبل آمن لكل الليبين.

وأعرب الدبيبة في كلمته أثناء مشاركته وزارة الداخلية في حفل تخريج الدفعة 36 من منتسبي كلية الشرطة عن سعادته بالمشاركة في تخريج الدفعة 36 من منتسبي كلية الشرطة بعد توقفها لأكثر من 10 سنوات.

وأضاف الدبيبة أن تخريج اليوم نحو 306 ضابط بعد إتمام دراستهم وتدريبهم دليل على استعادة مؤسسة الشرطة العريقة عافيتها وثقتها مجدداً معتبرا أن نجاح الخريجين دليل قوي على جودة الإدارة وكفاءة المعلمين بمؤسسة الشرطة العريقة.

وأعرب الدبيبة عن سعادته برؤية العزيزية مدينة للبهجة والاحتفال بعدما كانت في السابق ساحة للحروب.