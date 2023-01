ليبيا – ترأس فتحي باشاآغا رئيس حكومة الاستقرار وزير الاقتصاد والتجارة فيها الاجتماع الأول مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في البلاد.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار لمناقشة المجتمعين سير عمل المراقبات على مستوى ليبيا ووضع الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في مدينتي بنغازي والبيضاء والعاصمة طرابلس موضع التنفيذ بإعادة تبعيتها لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.

ونقل البيان عن باشاآغا مطالبته من المراقبات إقفال ميزانيتها السنوية لسنة 2022، وتأكيده دعمه المستمر لها بهدف تسيير أعمالها بالشكل المطلوب، كاشفًا عن وضع الوزارة اللمسات الأخيرة لإقرار وتنفيذ آلية دعم المواطنين استعدادا لشهر رمضان القادم.

Shares

The post باشاآغا: نقترب من تنفيذ آلية دعم المواطنين استعدادًا لشهر رمضان القادم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية