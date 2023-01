الدبيبة يتهم النواب والدولة بالتملص من مسؤولية الانتخابات، ويعلن عن قرارات جديدة

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن خيبة أمله إزاء ” تملص” مجلسي النواب والدولة من مسؤولياتهم وحرموا أكثر من مليوني ناخب من حقهم الانتخابي في الـ 24 ديسمبر 2021

الدبيبة وفي كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لعام 2023، قال إن ما يسمى بـ “القوة القاهرة” ما هو إلا تخويف لليبيين ونذكر مجددا المنشغلين بالتمديد وتقاسم السلطة بمسئولياتهم التاريخية، مؤكدا استعداده رفقة مفوضية الانتخابات لتنفيذ الاستحقاق الوطني وأن العام الحالي هو عام الانتخابات.

وأضاف الدبيبة إنه في حال تسليم المسؤولية فلن نسلمها إلا لأيادي أمينة حرصة على أمن البلاد ومقوماتها ومواردها

كما أعلن الدبيبة عن جملة من القرارات الخدمية في اجتماعه من بينها تخصيص مليار دينار لدعم البلديات وفق خطة شاملة تصل فيها الخدمات والمشاريع لكل البلديات إلى جانب تغطية مخصصات التنمية لمشاريع الطرق الطرق المتهالكة و إنشاء محطة كهرباء جنوب طرابلس بقدرة 1500 ميغاوات وتنفيذ عمرات جسيمة بقيمة 4 مليارات دينار

وعن المدارس أقر الدبيبة تخصيص مبالغ لاستكمال ما قارب 258 مدرسة متوقفة عن العمل منذ 20 عاما في كافة مناطق البلاد، إلى جانب أكثر من 20مستشفى في مدن بنغازي وطرابلس وسبها وغدامس وبني وليد ودرنة.

