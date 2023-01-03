الساعدي: إيصال المياه لمناطق بترهونة وبنغازي بعد انقطاع طويل

أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إعادة مشروع ربط مياه النهر بمنطقة سوق الجمعة ترهونة بعد توقف دام حوالي 11 سنة.

وقال الساعدي، إن مياه النهر لم تنقطع بالكامل عن مدينة ترهونة إطلاقا، وما حدث أن جهاز الإسكان والمرافق قام بتوسيع الشبكة داخل المدينة ومد خطوط جديدة.

وقام جهاز المرافق بإمداد وتوسيع الشبكة الداخلية وإرسال المياه إلى مناطق أخرى داخل مدينة ترهونة لم تصلها المياه منذ 11 سنة، ونفس الموقف حدث في مدينة بنغازي بعض المناطق لأكثر من 30 سنة لم تصلها المياه والآن جهاز النهر قام بإمدادها كاملة، وفق الساعدي.

وأكد الساعدي أن المياه لم تتوقف بالرغم من التهديدات والضغوطات التي تمارس من قبل الجهوية والقبلية والسياسية من أجل المساومة.

وأشار إلى أن الإيقاف حدث لفترات محدودة بسبب بعض الانتهاكات والسرقات التي حدثت في فترات سابقة.