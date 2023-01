حمودة: تخصيص مليار دينار للتنمية المحلية يتم إنفاقها بشكل مباشر للبلديات   

ليبيا- أقر مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال خلال اجتماعه الاعتيادي الأول في عام 2023 مقررات كشف عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة.

حمودة أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعته مجرياته صحيفة المرصد اعتماد توزيع مخصصات الباب الـ3 المتعلقة بمشروعات التنمية على أن تنفق بشكل عادل بين كافة المناطق، بالإضافة إلى تخصيص مليار دينار للتنمية المحلية يتم إنفاقها بشكل مباشر للبلديات.

وبحسب حمودة، تم إقرار إنشاء محطة كهربائية جديدة وإجراء عمرات لصاينة عدد من الوحدات بما يقارب الـ4 مليارات دينار وتخصيص الأموال اللازمة المتعلق بالطريق الدائري الـ3 وطرق أوباري – غات وإجدابيا – جالو وطبرق – امساعد وصيانة وتطوير طريق العزيزية – نالوت وتاورغاء – راس اجدير.

ووفقًا لحمودة تمت الموافقة على إتمام إجراءات المصادقة على اتفاقية “يونسكو” لعام 2003 لصون وحماية التراث المادي وإصدار لائحة المشتريات الحكومية لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية وإحالة قوائم الخريجين ممن تم تعيينهم لدى مؤسسة النفط بطرابلس لوزارة المالية لإصدار أرقام مالية لهم.

وتم التوافق على منح الإذن لوزارة الشباب بإبرام اتفاقية مع نظيرتها الصربية لتعزيز الموارد البشرية والتنمية بين الجانبين.

