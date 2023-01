أمر وكيل النيابة بدائرة محكمة استئناف بنغازي بحبس المسؤول بوزارة العدل بحكومة الثني سابقا “منير عصر” بتهمة تعمده التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات.

وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم أجاز إسناد أعمال توريد إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة .

وأضاف المكتب أن المتهم وجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات إلى جانب التفريط في مركبات آلية مملوكة للدولة وامتناعه عن تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية.

المصدر: مكتب النائب العام

The post بتهمة التصرف في 15 مليون دينار.. حبس احتياطي لـ”منير عصر” المسؤول السابق بحكومة الثني appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار