السيسي يهنئ المنفي بالعام الجديد 

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023.

ودعا السيسي، في برقيته، قائلا “أدعو الله العلي القدير أن يجعله عام خير ورخاء على شعبينا الشقيقين وعلى أمتينا العربية والإسلامية”.

وأعرب الرئيس المصري، عن تطلعه بكل أمل وتفاؤل إلى أن يحمل العام الجديد التقدم والتنمية والاستقرار للشعبين المصري والليبي، متمنياً أن يشهد هذا العام المزيد من العمل المشترك البناء من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.