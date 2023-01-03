الداخلية تبحث الاحتياجات التشغيلية اللازمة لإعادة افتتاح منفذ غدامس

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الاحتياجات التشغيلية اللازمة لإعادة افتتاح المنفذ الحدودي مع الجزائر “غدامس الدبداب”.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم اليوم الثلاثاء بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية مدير الإدارة لواء صلاح الدين بن سليمان، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ لواء عبدالرحمن بشية، ورئيس مكتب شؤون الرقابات بمصلحة الجوازات عميد ابوالقاسم ابوالهول، وعضو عن مكتب الاتصال والتعاون الدولي مقدم فتحي اللافي ومندوبين عن الوزارات المعنية بالمنفذ (الخارجية، المواصلات، الاقتصاد) ومصلحة الجمارك وجهازي الأمن الداخلي والمخابرات العامة ومدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمركز مكافحة الأمراض والمركز الوطني لصحة الحيوانية وعميد بلدية غدامس.

وتناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالجوانب الخدمية التي يحتاجها المنفذ والوقوف على باقي المعوقات التي تواجه سير العمل.

وخلص الاجتماع إلى وضع الحلول التنظيمية لإدارة المنفذ من قبل الجهات المختصة بصورة تكاملية تضمن إنجاح العمل كما تم الاتفاق على تحديد اجتماع يوم الثلاثاء القادم لتقديم تقرير نهائي لكافة المكونات العاملة بالمنفذ للإعلان عن جاهزية الجانب الليبي لإعادة فتحه.