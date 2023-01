ليبيا – قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقود البرلمان بشكل منفرد بعيدًا عن مشاورة أعضاء البرلمان، بحسب تعبيره.

قنيدي وخلال مداخلة له مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن عقيلة أعلن إلغاء القانون الذي صوت عليه النواب بإحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي دون علم النواب أو الرجوع إليهم.

وأفاد قنيدي، بأنه وعدد من أعضاء مجلس النواب مقاطعون لجلسات البرلمان بسبب تصرفات عقيلة صالح وعدم رجوعه إليهم.

Shares

The post قنيدي: عقيلة صالح يقود البرلمان بشكل منفرد بعيدًا عن مشاورة أعضائه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية