كمال السيوي للأحرار: جرى انتشال 3 جثث من المقبرة الجديدة بمنطقة “سالم بن علي” ولاتزال عملية البحث جارية

