دبيبة: “معاً إلى ليبيا وحدة واحدة.. ولا للحروب والاقتتال”

حضر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، مراسم تخريج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة ببلدية العزيزية، وذلك في حضور وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي.

وقال رئيس حكومة الوحدة، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية ضباط الشرطة، إن نجاح الخريجين اليوم هو دليل على جودة الإدارة.

وأكد دبببة: “معاً إلى حماية ليبيا، ومعاً إلى ليبيا وحدة واحدة، ولا للحروب والاقتتال.. مدينة العزيزية كانت ساحة للحرب واليوم ساحات للاحتفال”.

وقال وزير داخلية حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، خلال كلمته: “إننا نطمئن الليبيين أنه بتوجيه من الدبيبة هناك تطوير لعمل الداخلية”.

وأضاف: “نشهد الله والليبيين أننا سنفرض الأمن وسنساعد في استقرار الوطن، وستؤمن وزارة الداخلية كل المشروعات”.