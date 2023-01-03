وزارة الخارجية الأمريكية تخطر حكومة الدبيبة برفضها إنشاء قنصلية ليبية في هيوستن لفشلها في إجراء الانتخابات

أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، حكومة عبد الحميد الدبيبة المُنتهية، برفضها إنشاء قنصلية ليبية في هيوستن، لفشلها في التقدم نحو الانتخابات.

جاء ذلك في رسالة موجهة من المديرة الإقليمية للخارجية الأمريكية في هيوستن، إلى القنصل العام الذي عينته خارجية حكومة عبد الحميد الدبيبة المُنتهية لقنصلية ليبيا في هيوستن، محمد الطاهر التريكي، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن التريكي غير مُعتمد كدبلوماسي ولا يتمتع بأي امتيازات خاصة، وعليه تعليق نشاطه، وأنه يمكنها المضي قدمًا في فتح قنصلية ليبية في هيوستن في هذا الوقت، بسبب الفشل المؤسف في التقدم نحو الانتخابات، والطبيعة المؤقتة للحكومة المنتهية.

وتابعت: “مُستعدون لإعادة النظر في هذه القضية بمجرد إعطاء الشعب الليبي الفرصة لاختيار حكومته، ولم يكن هذا هو الوضع الذي كنا نأمله عندما وافقنا على مفهوم القنصلية منذ أكثر من عامين، ولكن قرار مواقفتنا كان بناء على الظروف في ذلك الوقت، حيث كان قد تم الإعلان عن وقف إطلاق النار وإطلاق ملتقى الحوار السياسي”.

وأضافت: “منذ موافقتنا على مفهوم القنصلية، شهدنا عدم إجراء الانتخابات واستمرار الحكومة المؤقتة في تجاوز صلاحياتها، عليك تعليق النشاط لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك متابعة أي اتفاقيات تأجير أو فتح حسابات بنكية أو أي خطوات رسمية أو غير رسمية أخرى”.

واستكملت: “أنت غير معتمد كدبلوماسي أو مسؤول قنصلي لدى الولايات المتحدة، ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات ذات صلة، يمكن استئناف العمل على فتح قنصلية في هيوستن، بمجرد أن تتيح المؤسسات الحاكمة في ليبيا، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومجلس الدولة، مسارًا موثوقًا للانتخابات”.