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عمران: يجب إخراج ليبيا من المراحل الانتقالية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، أنه “لابد من إخراج ليبيا من المراحل الانتقالية”

وقالت عمرن؛ في تصريح صحفي، “علينا اعتماد دستور دائم في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تمهيًدا للبدء بتأسيس دولة القانون والمؤسسات”.

وأشارت إلى أن “البعثة الأممية تسعى لإيجاد ترضيات للأطراف المسيطرة على المشهد، وتُخالف الوثائق الدستورية النافذة دون الاتجاه للحلول الحقيقية المستندة على الشرعية الشعبية”.

وختمت موضحة أن “البعثة الأممية تسعى لزج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة عبر إعادة الخطوات نفسها لإنتاج حكومة جديدة، والضغط على الأطراف المحلية للتوافق الدستوري”.

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صحيفة الساعة 24

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