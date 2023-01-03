السائح: إذا ثبت ظهور طفرة متحور كورونا بليبيا سندخل مرحلة جديدة

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أنه إذا ثبت وجود الطفرة الجديدة من متحور كورونا في ليبيا فإن ذلك يعني الدخول في مرحلة جديدة من مراحل محاربة الفيروس.

وأكد السائح في تغريدة له بموقع “فيسبوك” ظهور طفرة جديدة من متحور كورونا لديها القدرة على اختراق المناعة سواء كانت نتيجة الإصابة الطبيعية أو اللقاح.

وبين السائح أن الطفرة الجديدة بدأت بالانتشار وأصبحت محل جدل بين الدول حيث ظهرت في الهند في شهر اغسطس الماضي وتوجد الآن في أكثر من دولة وهو ما يجعلها مثار قلق للعلماء.

وأشار السائح إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيبدأ دراسة العينات المصابة وإذا ثبث وجودها في البلاد فإن ذلك يعني الدخول في مرحلة جديدة من مراحل محاربة فيروس كورونا.

وختم السائح بالقول “كورونا قصة لن تنتهي وحتى لو رغبنا ذلك”.