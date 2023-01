جمعيّات اتحاد المستهلك: الغلاء وصل إلى البنزين والدّيزل المدعوم الذي يباع بـ10 أضعاف سعره الرّسميّ

ليبيا – قال نائب رئيس جمعيّات اتحاد المستهلك في ليبيا أحمد الكردي إن المستهلك المحليّ في مواجهة الغلاء بدون حماية، مؤكدًا أن الأسعار في تصاعد مستمرّ مع غياب الجهات المعنيّة عن متابعة الأسواق.

الكردي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أكد أنّ الغلاء وصل إلى البنزين والدّيزل المدعوم الذي يباع بـ10 أضعاف سعره الرّسميّ، خاصّة في مناطق الجنوب ممّا تسبّب في ارتفاع أجرة النّقل ويزيد من أعباء المستهلك.

