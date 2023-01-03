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الرئيس التونسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالعام الميلادي الجديد

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023.

وكان المنفي، تلقي اليوم برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، معرباً عن أمله أن يجعله عام خير ورخاء على الشعب الليبي وعلى الأمة العربية والإسلامية.

كما أعرب الرئيس السيسي خلال برقيته، عن تطلعه بكل أمل وتفاؤل إلى أن يحمل العام الجديد التقدم والتنمية والاستقرار لشعوب البلدين، متمنياً أن يشهد هذا العام المزيد من العمل المشترك البناء من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات لما فيه صالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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