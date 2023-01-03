بعد إفشالها للانتخابات..الخارجية الأمريكية ترفض طلب حكومة الدبيبة لإنشاء قنصلية بهيوستن

الوطن| رصد

أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، برفضها إنشاء قنصلية ليبية في في مدينة هيوستن في ولاية تكساس، لفشلها “المؤسف” في التقدم نحو الانتخابات، معربةً عن استعدادها لإعادة النظر في الأمر، في حال أُعطي الشعب الليبي الفرصة لاختيار حكومته.

وقالت الوزراة في رسالة موجهة من المديرة الإقليمية للخارجية الأمريكية في هيوستن، إلى القنصل العام في قنصلية ليبيا هناك محمد الطاهر التريكي؛ إنه لا يمكنها المضي قدمًا في فتح قنصلية ليبية في المدينة في هذا الوقت، بسبب الفشل المؤسف في التقدم نحو الانتخابات، والطبيعة “المؤقتة” لحكومة الوحدة.

وأشارت إلى أن التريكي غير معتمد كدبلوماسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتمتع بأي امتيازات خاصة، وأن عليه تعليق نشاطه، بما في ذلك متابعة أي اتفاقيات تأجير أو فتح حسابات بنكية أو أي خطوات رسمية أو غير رسمية أخرى، لافتة إلى أنها لم تكن تأمل أن تصل الأوضاع إلى ما آلت إليه، عندما وافقت على مفهوم القنصلية منذ أكثر من عامين، بناء على إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق ملتقى الحوار السياسي.

وأضافت “منذ موافقتنا على مفهوم القنصلية، لم تجرَ الانتخابات، واستمرت الحكومة المنتهية ولايتها في تجاوز صلاحياتها، الحكومة المؤقتة في تجاوز صلاحياتها”