الساعدي: مياه النهر لم تنقطع بالكامل عن مدينة ترهونة

أكد مدير إدارة الإعلام بجهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، على “عودة مشروع ربط مياه النهر بمنطقة سوق الجمعة ترهونة، بعد توقفه منذ 11 سنة”.

وقال الساعدي، إن “مياه النهر لم تنقطع بالكامل عن مدينة ترهونة، وما حدث أن جهاز الإسكان والمرافق قام بتوسيع الشبكة داخل المدينة ومد خطوط جديدة”.

وأضاف أن “جهاز المرافق قام بإمداد وتوسيع الشبكة الداخلية، وإرسال المياه إلى مناطق أخرى داخل المدينة، لم تصلها المياه منذ 11 سنة”.

ولفت الساعدي، إلى أن “المياه لم تتوقف بالرغم من التهديدات والضغوطات التي مارستها علينا الجهوية والقبلية والسياسية من أجل المساومة”.

وختم موضحًا أن “الإيقاف حدث لفترات محدودة بسبب بعض الانتهاكات والسرقات التي حدثت في فترات سابقة”.