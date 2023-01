شكشك ونصية يبحثان مع منظمة الأربوساي سُبل تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام

ليبيا – التقى عضو مجلس النواب عبد السلام نصية خلال اليومين الماضيين الأمين العام لمنظمة الأربوساي نجيب القطاري والمشرف العام للمنظمة فيصل ماني، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والسفير التونسي لدى ليبيا أسعد العجيلي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب سُبل تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام.

بدوره، استعرض نجيب القطاري خلال اللقاء منظومة مؤسسات الرقابة في تونس بصفته رئيس محكمة المحاسبات، وكذلك تم استعراض برامج التطوير لديوان المحاسبة الليبي.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون بين منظمة الأربوساي وديوان المحاسبة وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بينهما مؤخرًا.

من جانبه، أكد نصية استعداد مجلس النواب لإصدار التشريعات اللازمة حتى تكون نتائج مخرجات المنظومة الرقابية فعالة.

