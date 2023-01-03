رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى تهنئة بالعام الجديد من السيسي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناسبة العام الميلادي الجديد 2023.

ودعا السيسي، خلال البرقية، الله العلي القدير أن يجعل العام الجديد عام خير ورخاء على شعبينا الشقيقين وعلى أمتينا العربية والإسلامية.

وأعرب السيسي في برقيته، عن تطلعه بكل أمل وتفاؤل إلى أن يحمل العام الجديد التقدم والتنمية والاستقرار لشعوبنا.

وأعرب الرئيس المصري عن تمنياته أن يشهد هذا العام المزيد من العمل المشترك البنّاء من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع المجالات لما فيه صالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

وفي ذكرى عيد الاستقلال، أكد الرئيس المصري دعم بلاده حكومةً وشعباً لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار.

وأشاد الرئيس المصري بعمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين»، معربًا عن «تطلعه إلى العمل معًا من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.