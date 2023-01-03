موظفو صحة طبرق يرفضون قرار الدبيبة بنقل اختصاصات إدارتهم لوزارة الحكم المحلي

الوطن| رصد

أعلن عاملون في إدارة الخدمات الصحية في مدينة طبرق، من المهن الطبية والطبية المساعدة والإداريين؛ رفضهم التام، لقرار رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة؛ رقم 856، القاضي بنقل اختصاصات الإدارة إلى وزارة الحكم المحلي، داعين الجهات المشمولة بالقرار، إلى الدخول معهم في اعتصام مفتوح.

وأعرب الموظفون عن نيتهم الدخول في اعتصام وإغلاق المراكز والوحدات الصحية والعيادات المجمعة، من عين الغزالة غرباً إلى كمبود شرقاً، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مطالبين بتفعيل قانون الجدول الموحد، واسترداد القيمة المخصومة من رواتبهم عن الفترة من شهر 9 إلى شهر 12 الماضي.

وقالوا إن حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها “تهمّش” الأحكام الصادرة من المحاكم الليبية، إذ قضت محكمتا استئناف البيضاء واستئناف بنغازي، بإيقاف العمل بهذا القرار لحين الفصل فيه، معتبرين أن القرار لا يراعي حساسية ودقة قطاع الخدمات الصحية، من حيث ما يقدمه من خدمات للمواطنين.