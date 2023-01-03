البركي: قرار البرلمان بمنع تسليم المواطنين للخارج يلبي رغبة جموع الشعب

اعتبر المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم بحكومة الثني منتهية الولاية، عبد الرحيم البركي، أن قرار مجلس النواب اليوم بخصوص منع تسليم أي مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، قرار يلبي رغبة جموع الشعب الليبي.

وقال “البركي”، في تغريدة له بتويتر، إن قرار مجلس النواب عبر بمختلف الطرق عن رفضه لتسليم المواطن بوعجيلة مسعود، كما أن هذا القرار يضع السلطات النيابية والتنفيذية بمختلف مسمياتها أمام مسؤلياتهم الوطنية والتاريخية.

وأضاف، “أن القرار يبين أن التشدق بالمحافظة على خزينة الشعب ليست أخطر وأهم وأغلى من المحافظة على حياة وكرامة أي مواطن ليبي، فسيادة الوطن تبدأ من قيمة المواطن فيه، وتحية لكل من ساهم من نوابنا في إصدار هذا القرار”.