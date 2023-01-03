الصور يستعرض مؤشرات التزوير في بيانات قاعدة الرقم الوطني

استعرض النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه المحامي العام فوزي الكزة؛ مؤشرات ارتكاب واقعات تزوير طالت البيانات المدرجة في قاعدة الرقم الوطني

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الصور نبه خلال اللقاء الذي عقد بحضور رؤساء ومديري النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي إلى ضرورة تعاضد أعضاء النيابة العامة عند تسييرهم للإجراءات الجنائية ذات الصلة ؛ وحثهم على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الفعل؛ وتخصيص حيز من الوقت لإنجاز التحقيقات بسرعة ونجاح وفق المخطط الموضوع من مكتب النائب العام .

وأشار الصور إلى مراحل وخطوات تحديث المقدرة التشغيلية لسلطة التحقيق؛ وأشار إلى أن نجاعة رد الفعل الجنائي تتطلب إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الجريمة؛ ورصد العوامل المؤدية إليها؛ ووضع المقترحات والتوصيات التي من شأنها وضع خطط المعالجة؛ وتعزيز سبل الوقاية من السلوكات الإجرامية وما يتَّصل بها.

وبين الصور أن هذا النظر أدى إلى إحياء فكرة إنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام؛ ليكون مؤسسة علمية بحثية وتدريبية، تسهم في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات؛ وتطوير المورد البشري من خلال تكامل الجهود التدريبية، بغية رفع فعالية الهيئة؛ وتعزيز الثقة في قدرتها على إنفاذ القانون.

كما استعرض النائب العام مراحل تنفيذ التحول في أداء الأعمال القضائية والإدارية، حتى إطلاق برنامج التحول الرقمي؛ ثم تطرق إلى أهداف التحول؛ وعلى الأخص: تطوير المنظومة الجنائية ومقدرة عناصرها، وتوفير الوقت، والجهد، والنفقات على الجمهور عند النفاذ إلى العدالة؛ وتعزيز مفهوم الشفافية في هيئة النيابة العامة؛ وتجويد الاستجابة القضائية؛ وتحسين الأداء الإداري؛ وترشيد الزمن المرتبط بالنشاط القضائي؛ وتيسير مشاركة البيانات بين المحققين، وبينهم وبين جهات إنفاذ القانون؛ وتسهيل الوصول إليها في أوقات تتلاءم مع الطبيعة الاستعجالية لصناعة القرارات القضائية المتعلقة بالتدابير الجنائية؛ وقراءة الواقع الأمني، وتخطيط المعالجات المتعلقة به مع الجهات التنفيذية بمستوياتها جميعها؛ ومد راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات.

وشهد الاجتماع إطْلاع النائب العام على سير العمل ومستجداته، فاستمع إلى تقييم عمل هيئة النيابة العامة، وتلقى ملاحظات وتوصيات الأعضاء؛ ثم تفقد وحدة التحول الرقمي في مكتب المحامي العام؛ وسجل توصيات القائمين على إدارتها؛ ووجه بمراعاتها.