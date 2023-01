غيث: الأسعار ارتفعت بنسبة 50% في عام 2022 مقارنة بعام 2021

ليبيا – أكد المحلّل الاقتصاديّ عبد الحكيم عامر غيث أنّ هناك ثلاثة عوامل تتسبّب في ارتفاع الأسعار؛ أوّلها الحرب الرّوسيّة على أوكرانيا والثاني يتعلّق بانخفاض سعر صرف الدّينار والثالث يتعلق بتدهور الإنتاج الزّراعيّ المحلّي وسط غياب الدّعم وتوقّف الإقراض.

غيث أوضح خلال حديثه لموقع “العربي الجديد” أن المواطن اللّيبيّ بحاجة إلى 750 دينارًا (نحو 155 دولارًا) لشراء سلة غذائيّة في العاصمة طرابلس وأنّ النّسب تختلف من مدينة أخرى وفقًا للدّراسات غير رسميّة، مؤكّدًا أنّ الأسعار ارتفعت بنسبة 50% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

