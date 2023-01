بعد مقابر المكب العام… طريق “سالم بن علي” تكشف مأساة جديدة في ترهونة

أعلن رئيس هيئة البحث عن المفقودين، كمال السيوي، انتشال 3 جثث من مقبرة جديدة اكتشفت الثلاثاء بطريق “سالم بن علي”، في مدينة ترهونة، وفق قوله.

وأوضح السيوي، في تصريح لـ “ليبيا الأحرار” أن عمليات البحث جارية حتى الآن بعد ورود بلاغ عن المقبرة.

وأشار السيوي إلى بلاغ عن مقابر جماعية أخرى بمنطقة “مثلث الموت” بترهونة، لكن الكشف والبحث عنها متوقف على الدعم اللوجستي، وفق قوله.

ودعا السيوي الحكومة إلى الوقوف مع عمليات البحث والتعرف لتنفيذها على الوجه المطلوب، بحسب تعبيره.

وأكد السيوي بلوغ أعداد الجثث المكتشفة من المكب العام 160 جثة، و323 جثة من إجمالي المقابر الجماعية في ترهونة، طبق قوله.

