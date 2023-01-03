بعد تهميش مؤسسة النفط لمناطقهم في التعينات.. محتجون يغلقون خط الغاز الرئيسي بين ليبيا وأوروبا

قام محتجون في ليبيا بإغلاق خط الغاز الرئيسي الممتد من ليبيا إلى إيطاليا، الذي تديره شركة “مليتة” ويصدّر النسبة الأكبر من الغاز لإيطاليا ودول أخرى في أوروبا.

وأكدت مصادر من داخل مؤسسة النفط الليبية لموقع “سكاي نيوز عربية” نبأ إغلاق خط الغاز على خلفية احتجاجات من قبل مواطنين في شرق البلاد، اعتراضا على تهميش وظلم الحكومة لمناطقهم.

وأشارت المصادر إلى إنه يجري الآن التباحث مع المحتجين كي يسمحوا للعاملين بدخول الحقل ومواصلة العمل.

وكانت مؤسسة النفط الليبية أعلنت مؤخراً تعيين نحو 1500 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا العامة من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي في التخصصات النفطية، في حقول النفط والغاز موزعين في ليبيا.

واحتج مجموعة من شباب منطقة جالو (شرقي البلاد) على قرار المؤسسة، قائلين في بيان لهم، أمس الاثنين، إن نصيب منطقتهم من التعيينات ضئيل، رغم أنها المتضرر الأكبر من الحقول المجاورة.

من جهة أخرى، أغلق خريجو التخصصات النفطية في مدينة زوارة والمدن المجاورة لها مجمع مليتة للغاز، ومنعوا الموظفين من الدخول إليه؛ لأن تعيينات مؤسسة النفط الجديدة لم تشملهم.

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