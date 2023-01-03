أبو زريبة يبحث أوضاع الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية، عصام أبو زريبة، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي، أوضاع الإدارة بالمنطقة الشرقية وفروعها، مؤكداً تقديمه جميع الاحتياجات التي تضمن سير العمل بالنحو المطلوب، وتحلحل أية عراقيل تواجهها.

جاء ذلك في زيارة أجراها أبو زريبة إلى مقر الإدارة العامة للدعم بالمنطقة الشرقية، حيث اطّلع الوزير على أنشطة مكونات الإدارة، واجتمع مع مدير إدارة الشؤون المالية بالوزارة اللواء الصديق الشيباني، ومدير إدارة الدعم المركزي، ومدراء الفروع.