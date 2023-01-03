الجمارك تتلف شحنة كبيرة من الممنوعات تم ضبطها بميناء مصراتة البحري

أخبارليبيا24- خاص

أتلف أعضاء مصلحة الجمارك ظهر اليوم الثلاثاء شحنة كبيرة من الممنوعات تم ضبطها بميناء مصراتة البحري العام الماضي.

وقال الناطق باسم مصلحة الجمارك الليبية المقدم فهمي الماقوري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن الشحنة تحوي 9 مليون قرص مخدر من حبوب الهلوسة، و2500 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وأضاف الماقوري، أن هذه الكمية تم ضبطها عن طريق رئيس وأعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وتم إعدامها اليوم بإشراف مباشر من نيابة المخدرات المختصة.

وأوضح أن الشحنة كانت قادمة من سيراليون ترانزيت مالطا، واستغرقت عملية الإتلاف قرابة الأربع ساعات تمت بالموقع المخصص.

وأشار إلى أن رجال المصلحة يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الأمن القومي للدولة واقتصادها وأمنها الغذائي والدوائي وتطبيق القوانين واللوائح.