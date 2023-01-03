الدروقي تتفقد مقر مخازن الكتاب التابعة لوزارة الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية

زارت وزير الثقافة والفنون صالحة الدروقي مقر مخازن الكتاب التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية

الدروقي، وخلال الزيارة أجرت جولة تفقدية رفقة مدير إدارة المخازن مصطفى الفيتوري وموظفي المخازن، الذي اطلعها بصيانة المخازن لأنها غير مناسبة للكتاب.

وأوضح الفيتوري، أن “هناك مجموعه كبيرة من الكتب قد تعرضت لتلف نتيجة تعرضها للأمطار والأتربة والعوامل الجوية وكذلك المكاتب الخاصة بالموظفين وعدم وجود تكييف ولا مكاتب صالحة للعمل”.

بدورها أكدت وزير الثقافة والفنون أنها “ستعمل على إجراء أعمال للصيانة ورصد ميزانية خاصة لمخازن الكتاب ولإنشاء مكتبة بنغازي الكبرى في حال سنجت الفرصة بذلك”.