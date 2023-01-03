أمير الكويت يهنئ المنفي بالعام الجديد

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك، أن أمير الكويت، عبر في رقيته عن تمنياته للمنفي بـ “موفور الصحة والعافية وللشعب الليبي الشقيق الرخاء والازدهار”.

وكان قد تلقى المنفي في وقت سابق برقيات تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني “شي جين بينغ”، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023.