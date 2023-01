ليبيا – أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم أن الرئاسي لن يتوقف عن جهود لمّ شمل الليبيين، ودعوته ومقاربته ما زالت مستمرة.

دغيم وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قال: “نتفهّم شعور الأسف وخيبة الأمل لكل الليبيين وسكّان غدامس خاصة من تفويت فرصة جولة حوار ليبي على أرض ليبية”.

وأضاف: “رغم انتهاء المهلة الزمنية المحدّدة للمجلسين بالمادة الـ 4 من خارطة الطريق، إلا أننا نتمنى التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابات مكملة لها حزمة واحدة”.

دغيم اعتبر أن ترحيل أي نقطة من بنود القاعدة الدستورية للقوانين الانتخابية غير مقبول عند الليبين.

Shares

The post دغيم: نتفهّم شعور الأسف وخيبة الأمل لكل الليبيين وتفويت فرصة جولة حوار ليبي على أرض ليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية