“الصديق الصور” يحط في بنغازي ويناقش التعاون مع البرلمان

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، مع النائب العام، الصديق الصور، مدى تفاعل سلطة التحقيق مع الواقعات التي نهضت بمسؤولية تحقيقها، والمتابعات الإجرائية المتعلقة بها.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بناء على دعوة هيئة رئاسة مجلس النواب الرسمية التي وجهت إلى النائب العام، وذلك بحضور النواب القائمين على العمل القانوني في المجلس.

هذا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين السلطتين، ورفد فاعلية تواصل هيئة النيابة العامة مع اللجان المختصة بتقييم الأعمال التشريعية، ومتابعة الأجهزة الرقابية، ودعم المصالحة الوطنية.

المصدر: مجلس النواب + مكتب النائب العام

