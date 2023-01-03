مدير مركز مكافحة الأمراض الليبي يحذر من طفرة جديدة لفيروس كورونا

حذر مدير مركز مكافحة الأمراض الليبي، حيدر السائح، من طفرة جديدة لفيروس كورونا لديها القدرة على اختراق المناعة سواء كانت نتيجة الإصابة الطبيعية أو اللقاح.

وقال مدير مركز مكافحة الأمراض الليبي عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن الطفرة بدأت بالانتشار وأصبحت محل جدل بين الدول.

وأوضح السائح، أنها ظهرت في الهند في شهر أغسطس الماضي والآن موجودة في أكثر من دولة، مشيراً إلى أن العلماء قلقون جدا منها.

ولفت إلى أن مركز مكافحة الأمراض الليبي سيبدأ في دراسة العينات المصابة وإذا تبث وجودها في البلاد سيعني ذلك مرحلة جديدة للأسف، وفق تعبيره.

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