«همّ البحث عن لقمة عيش.. أوصلني للمشي بين الجُثث» مُهاجر يروي لوكالتنا كواليس هجرته نحو أوروبا

أخبار ليبيا 24

حوّل البؤس والشقاء وهمُ البحث عن لقمة عيش الحياة إلى جحيم لا يُطاق، ولعل ضنّك المعيشة وغلاء الأسعار ضغط بثُقله على الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع.

قصتُنا اليوم ينسج خيوطها (ك.ز.أ) من قرية أبو صير مركز سمنود، عاش من حياته 17 عامًا، انطلقت رحلته من محافظته إلى الاسكندرية ومن الاسكندرية إلى مطروح، وهُناك وجدوا مجموعة من منسقي العملية في إنتظارهم، ومن ثمّ قاموا بنقلهم إلى السلوم، ومن هناك جرى نقلهم إلى أحد المخازن على الحدود، ومكثوا هناك فترةً من الزمن.

وبالخوض في تفاصيل رحلة الهجرة، يروي صديقُنا الأحداث قائلاً : خزنونا في المستودعات المُظلمة لأسابيع، ومن ثمّ أخبرونا بأنه يجب علينا المشي والجري في أحيان كثيرة في 7 وديان، حتى نصل إلى وجهتنا.

وبالفعل.. بدأنا المشي، كان المكان مرعبًا، والرائحة النتنة تملئ المكان، لم أعلم بأن هذه رائحة الجثث حتى انغمست قدامي في أشلائها، ولم أعلم أيضًا أن همّ البحث عن لقمة عيشي، ستدفعني للمشي بين الجثث!

وبين الحجارة والحصى وعظام الجُثث المتحللة، ضعنا وضاعت أحلامنا، حاولنا بكل ما أوتينا من قوة بأن نستمر في المشي حتى لا نتعثر ونصبح في عِداد الموتى.

وبعد إنتهاء هذه المهمّة الشاقة، وصلنا إلى نقطة معينة وجدنا فيها سيارات بدت لنا وكأنّها مشبوهه، حيثُ نقلتنا السيارات إلى أحد المخازن، وهناك بدأ فصلُ جديد من العذاب، إذ أقدم التُجار المسلحين بتجريدنا من أموالنا وهواتفنا، تحت تهديد السلاح والضرب.

ومع مرور الأيام كانت المعاملة السيئة تزداد سوءً، ووسط شُح الغذاء ونقص المياه ومنّعنا من دخول دورة المياه غير النظيفة في الكثير من الأحيان، شعرت بفضاعة فعلتي، وتداعيات قراري؛ قرار الهجرة، تمنيت لو أن الزمن يعود، لأعود لدياري، وأظن أن حلم العودة تحقق فور وصول عناصر مديرية أمن طبرق إلى المخزن الذي كنّا نمكث فيه، ولكن تُجار البشر المسلحون لاذوا بالفرار قبل مجيء عناصر الشرطة، وفور اقتحامهم للمخزن سلمنا أنفسنا، ومن ثمّ جرى نقلما إلى مركز مجهز، وتناولنا الطعام والشراب، ويعد استيفاء التحقيقات، وعدونا بأنهم سيقومون بارجاعنا إلى ذوينا فور إتمام إجراءات تنسيق عملية نقلنا بين الجهات الليبية والجهات المصرية.

وأجاب صديقنا عن سؤال مراسلنا «لماذا اتخذت قرار الهجرة» بـ : منذ زمن بعيد، وفكرة الهجرة تستولي على حيزٍ كبير من تفكيري، كنت اتمنى لو باستطاعتي الهجرة عبر الطيران؛ لكانت الأمور آمنة أكثر، ولكن ما باليد حيلة، عملية كهذه تتطلبُ الكثير من المال، وأنا لا أمتلكه، ومن بعد هذه التجربة السيئة، أنصح الجميع بعدم اتخاذ هذا القرار الخاطئ؛ لأن عواقبه وخيمة.. ولكن إن كانوا مضطرين.. أرجوكم لاتتجهوا إلى الهجرة برًا وتسلموا أنفسكم إلى تُجار البشر، عديمي الضمير والإنسانية.