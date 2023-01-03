لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية النيابية تدرس أوضاع النقابات الحالية

بحثت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية، برئاسة محمد أمدور وبحضور النواب أعضاء اللجنة جبريل أوحيدة ومفتاح الشاعري، وعائشة الطبلقي مشروع قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، أوضح نائب رئيس اللجنة جبريل أوحيدة بأن أعضاء اللجنة الحاضرون ابدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون الذي سيتم إحالته لرئاسة مجلس النواب.

وأشار أوحيدة، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مزيد من دراسة أوضاع النقابات الحالية والاطلاع على إجراءات تأسيسها لمعرفة أوضاعها القانونية.