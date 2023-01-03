الدبيبة: العزيزية الكبرى اصبحت منطقة استقرار وبناء

استقبل أعيان ومشايخ ورشفانة، ظهر اليوم الثلاثاء، ببلدية المعمورة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بحضور وزراء الحكم المحلي، والاقتصاد والتجارة، والداخلية المكلف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعمداء بلديات العزيزية الكبرى، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

وألقى عدد من الأعيان كلمات رحبوا فيها بالدبيبة معبرين عن امتنانهم للجهود المبذولة من أجل إطلاق مشروعات التنمية في البلديات المختلفة.

وفي كلمته، أعرب الدبيبة عن تقديره للاستقبال المتميز، مشيداً بكافة الجهود التي جعلت اليوم من العزيزية الكبرى منطقة استقرار وبناء، بدلاً من منطقة للحروب والانقسام والجريمة.

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