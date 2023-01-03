السويح: استكمال المسار الدستوري والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال يتطلب رغبة حقيقية من الطرفين

ليبيا – وصفت عضو مجلس النواب سارة السويح موافقة مجلس الدولة على استئنافه التواصل مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية بالموقف الإيجابي.
السويح قالت في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين: إن استكمال المسار الدستوري والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال يتطلب رغبة حقيقية من الطرفيْن.
وأكدت أهميّة إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق مرحلة مستقرة دائمة.
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