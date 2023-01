وكالة نوفا: حفتر يجري اتصالات سرية مع الدبيبة ويتخلى عن باشاغا

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن عام 2023 قد يشهد نقطة تحول في المشهد الليبي بعد مرور عام 2022 الذي عاشت فيه البلاد انقساما كبيرا، وفق تعبيرها.

وبحسب الوكالة الإيطالية، فإن خليفة حفتر يجري اتصالات وصفتها بـ”السرية” مع الحكومة في طرابلس الأمر الذي أدى إلى تخليه عن دعم الحكومة الموازية في طبرق، وفق وصفها.

وترى نوفا أن الوضع الدولي قد يكون مواتيا لهذا المسار، سيما مع وجود حكومة سياسية مستقرة في إيطاليا بجميع الصلاحيات، والتقارب البطيء الجاري بين تركيا ومصر، وكذلك إطلاق الإمارات لسياسة خارجية أكثر براغماتية، وفق تعبيرها.

كما أردفت الوكالة أن مسار ليبيا مرتبط أيضا بالانتخابات الرئاسية في تركيا في يونيو 2023، موضحة أن الرئيس التركي، طيب أردوغان، استثمر بكثافة في البلد الشمال إفريقي دون أن يحصد الكثير في المقابل، بحسب تعبير الوكالة.

وأضافت الوكالة الإيطالية أن الإعلان عن اكتشاف كميات جديدة وضخمة من الغاز قبالة سواحل ليبيا في ديسمبر الماضي، قد يؤدي بدوره إلى نقطة تحول في المشهد السياسي.

