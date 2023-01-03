ليبيا.. النائب العام يستعرض مع المحامي العام مراحل تنفيذ التحول الرقمي للأعمال القضائية

التقى النائب العام الليبي، الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، المحامي العام، فوزي الكزة، بحضور رؤساء ومديري النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي.

في مستهل اللقاء استحضر النائب العام مراحل وخطوات تحديث المقدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، مشيراً إلى أن نجاعة رد الفعل الجنائي تتطلب إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الجريمة ورصد العوامل المؤدية إليها ووضع المقترحات والتوصيات التي من شأنها وضع خطط المعالجة.

كما استحضر سبل تعزيز الوقاية من السلوكيات الإجرامية وما يتصل بها، فأحيا هذا النظر فكرة إنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام ليكون مؤسسة علمية بحثية وتدريبية تسهم في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات وتطوير المورد البشري من خلال تكامل الجهود التدريبية بغية رفع فعالية الهيئة وتعزيز الثقة في قدرتها على إنفاذ القانون.

واستعرض النائب العام مراحل تنفيذ التحول في أداء الأعمال القضائية والإدارية حتى إطلاق برنامج التحول الرقمي.

وتطرق إلى أهداف التحول وعلى الأخص تطوير المنظومة الجنائية ومقدرة عناصرها، وتوفير الوقت، والجهد، والنفقات على الجمهور عند النفاذ إلى العدالة وتعزيز مفهوم الشفافية في هيئة النيابة العامة وتجويد الاستجابة القضائية وتحسين الأداء الإداري وترشيد الزمن المرتبط بالنشاط القضائي وتيسير مشاركة البيانات بين المحققين، وبينهم وبين جهات إنفاذ القانون وتسهيل الوصول إليها في أوقات تتلاءم مع الطبيعة الاستعجالية لصناعة القرارات القضائية المتعلقة بالتدابير الجنائية وقراءة الواقع الأمني، وتخطيط المعالجات المتعلقة به مع الجهات التنفيذية بمستوياتها جميعها ومد راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات.

Trending النائب العام الليبي يبحث سبل مواجهة تنامي الجريمة في الزاوية

في موضع آخر استعرض السيد المستشار مؤشرات ارتكاب واقعات تزوير طالت البيانات المدرجة في قاعدة الرقم الوطني، منبهاً إلى ضرورة تعاضد أعضاء النيابة العامة عند تسييرهم للإجراءات الجنائية ذات الصلة، وحثهم على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الفعل وتخصيص حيز من الوقت لإنجاز التحقيقات بسرعة ونجاح وفق المخطط الموضوع من مكتب النائب العام.

وشهد الاجتماع إطلاع النائب العام على سير العمل ومستجداته، فاستمع إلى تقييم عمل هيئة النيابة العامة، وتلقى ملاحظات وتوصيات الأعضاء ثم تفقد وحدة التحول الرقمي في مكتب المحامي العام ووقف على حسن سير العمل وسجل توصيات القائمين على إدارتها ووجه بمراعاتها.