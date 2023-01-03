العاملون في مكافحة الفساد يطالبون بحماية الهيئة وموظفيها من الاعتداء والإرهاب

الوطن| رصد

ناشد عاملون في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، النائب العام ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن العام وقوة مكافحة الإرهاب، للقيام بمسؤولياتهم لحماية الهيئة وموظفيها من الاعتداء والإرهاب الواقع عليهم، عقب محاولة منتحلي صفة مسؤولين بالهيئة، الاستيلاء على ملفات قضايا وبلاغات الفساد.

وحمل العاملون في الهيئة، في بيان اليوم، المعتدين المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يقع على المؤسسة وموظفيها وملفاتها، مستنكرين الحادثة، و”الصمت الخاذل” للوطن ممن تعنيهم مسؤولية التدخل من الجهات القضائية والسيادية، لوضع حد لهذا العبث “الخطير”.

وقالوا “في الوقت الذي يسعى فيه بعض الخيرين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتفاوض بشأن الوصول إلى بر أمان يحسم المناصب السيادية في الدولة وفق ما حدده القانون، وكذلك الاتفاق السياسي درءاً للفتن ورأباً للصدع وتوحيداً للكلمة؛ أبى بعض الانتهازيين ممن لا تعنيهم مصلحة الوطن العليا أو خطورة ما يقومون به على أمن وسلامة موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أن يقتحموا مقر رئاسة الهيئة بأبي نواس، منتحلين صفات قيادية بالهيئة، ضاربين عرض الحائط السبل الشرعية، والتي سواها يعد غاصباً لسيادة الليبيين على جهة سيادية تعنى بمكافحة الفساد”.