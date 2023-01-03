ميناء الحريقة في طبرق يستقبل أول ناقلة مليونية في مطلع 2023

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي، اليوم الثلاثاء، أن الميناء استقبل أول ناقلة مليونية في مطلع 2023.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة النفطية (دلتا بوسيدون) رست على ميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الناقلة، هي أول ناقلة نفطية مليونية في بداية العام الجديد، تحمل العلم اليوناني وقادمة من اليونان.

وأشار المصدر إلى أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 140 ألف برميل، موضحًا أن هناك انخفاض كبير في الإنتاج بسبب المشاكل الكهربائية في الحقلين.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.