بليحق: نرفض الوساطات ونؤيد موقف مجلس الدولة الرافض لدعوة الرئاسي

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن مبادرة المجلس الرئاسي لاجتماع مجلسي النواب والدولة في غدامس هي بمثابة الدعوة مؤكدا بأن استئناف الحوار بين المجلسين يكفي دون وجود وساطات او مبادرات جديدة من أي طرف كان.

وأشار بليحق في تصريحات صحفية ان مجلسا النواب والدولة قطعا أشواطا فيما يخص المسار الدستوري بين رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري.

واكد بليحق أن مجلس النواب يؤيد رفض مجلس الدولة دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع في غدامس.