الدغيس: ندرس إمكانية تطبيق تحليل «P C R» للقادمين من الصين

صرفالدغيسأكد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “إبراهيم الدغيس”، أن “الوضع مستقر ومطمئن في ليبيا وستصدر اللجنة توصياتها خلال الفترة القليلة القادمة في حال إقرارها”.

وقال الدغيس؛ في تصريح صحفي؛ “نتابع تطور الطفرة الجديدة في دول العالم بصفة عامة وفي دولة الصين التي ظهرت لأول مرة بها بصفة خاصة”.

وأردف “ما زلنا ندرس الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها ونحن في اجتماع مستمر خلال هذه الفترة”.

وختم الدغيس؛ موضحًا أن “12 دولة حول العالم بدأت في طلب تحليل «P C R» للقادمين من الصين وندرس إمكانية تطبيق هذا الإجراء”.الدغيس