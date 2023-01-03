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قوة دعم مديريات الأمن تضبط قاتلًا مطلوب منذ 2019

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أعلنت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق القبض على أحد المطلوبين في واقعة قتل منذ عام 2019.

وأوضحت أن أعضاء قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق ضبطت المدعو “م . ع” بعد مضي قرابة 4 سنوات على واقعة مقتل المواطن محمد مسعود التواتي.

وأضاف القوة أن المذكور قام رفقة مجموعة أشخاص آخرين بالرماية على المجني عليه وشقيقه، ما أدى إلى وفاته، وإصابة شقيقه بإعاقة دائمة.

وأشارت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص المذكور، وتمت إحالته  إلى النيابة العامة .


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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