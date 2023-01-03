مجلس النواب الليبي يقرر إحالة مشروع قانون الشباب والرياضة للمراجعة النهائية

استئناف مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية، بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة نائب رئيس المجلس فوزي النويري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، بأن مجلس النواب ناقش في جلسته اليوم مشروع قانون الشباب والرياضة وقرر المجلس إحالته للجنة الشباب والعمل بالمجلس للمراجعة النهائية.

كما قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب إحاطة للمجلس حول لقائه بالنائب العام صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وكان النويري، التقى اليوم النائب العام، الصديق الصور، بحضور عدداً من أعضاء مجلس النواب ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

وعقد اللقاء بناءً على الدعوة الرسمية التي وجهت من هيئة رئاسة مجلس النواب لبحث مسائل العمل ذات الاهتمام المشترك، ومبلغ تفاعل سلطة التحقيق مع بعض الواقعات التي نهضت بمسؤولية تحقيقها، ومدى التطور الإجرائي المتعلق بها.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين السلطتين، ورفع فاعلية تواصل هيئة النيابة العامة مع اللجان المختصة بتقييم الأعمال التشريعية، ومتابعة الأجهزة الرقابية ودعم المصالحة الوطنية.

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