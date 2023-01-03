الدبيبة يصدر تعليماته بشأن الشاب الليبي المتوفي في كوريا عبدالمنعم المصري

أخبارليبيا24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، تعليماته بإرجاع جثمان المواطن الليبي المتوفى في كوريا عبدالمنعم المصري.

وشدد الدبيبة على وزارة الخارجية بمتابعة عمل السفارات الليبية بالخارج لمثل هذه الحالات والتعامل معها بكل مهنية تقديرا للمواطنين بالخارج.

وتوفي الجمعة الشاب الليبي عبدالمنعم المصري يحي داخل شقتة السكنية التي يقيم بها في كوريا الجنوبية.

وقال أصدقاء الشاب المتوفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن الشاب عبدالمنعم توفي داخل شقته منذ أيام دون أن يعلم أحد.

وأشار الأصدقاء إلى أنه تم اكتشاف وفاته بعد اختفاءه لأيام، وعدم ردة على الاتصالات.

وأوضح أصدقاءه، أن عبدالمنعم من سكان بلدة أم الجرسان إحدى ضواحي يفرن بالجبل الغربي، ومقيم في كوريا الجنوبية لغرض العمل.